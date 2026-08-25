В Одинцове продолжается строительство нового корпуса к школе № 9

В городе Одинцово на улице Северной продолжается строительство нового трехэтажного корпуса к школе №9. Площадь здания составит более 9,2 тысячи квадратных метров, а рассчитано оно на 550 ученических мест. Это позволит разгрузить основное здание, где сейчас обучается свыше 1300 детей, и полностью ликвидировать вторую смену.

В новом корпусе разместятся учебные классы и мастерские, актовый зал на 400 мест, просторный спортивный зал, столовая на 650 посадочных мест, библиотечный центр и медицинский кабинет. Корпус будет соединен со старым зданием крытыми переходами, а фасады приведут к единому архитектурному стилю.

По словам заместителя начальника участка Даниила Куриша, строительная готовность объекта достигла 70%. Подрядчик завершил фасадные работы и остекление, инженерные системы готовы на 80%, строители приступили к внутренней отделке помещений. На площадке ежедневно задействовано 138 специалистов. Все работы выполняются строго по графику, отставаний нет.

Параллельно ведутся работы на прилегающей территории: идет устройство спортивного ядра с площадками для баскетбола и мини-футбола, зоны уличных тренажеров и подготовка к комплексному благоустройству. Завершение строительства запланировано на 2027 год. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».