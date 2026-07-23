В Одинцове продолжается строительство наземного пешеходного перехода

В городском округе Одинцово в микрорайоне ЖК «Рублевский» продолжается строительство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. На данный момент объект готов на 35%.

Новая инфраструктурная артерия призвана кардинально изменить логистику передвижения для местных жителей. Конструкция общей длиной 65 метров будет располагаться над действующими железнодорожными путями. Это позволит сократить время в пути до остановочных пунктов и обеспечит безопасность пешеходов.

Проект учитывает интересы всех групп населения: лестничные павильоны будущего перехода оснастят лифтами, что сделает маршрут комфортным для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.

Сейчас на площадке трудятся 16 рабочих, задействована специализированная техника в составе двух кранов и манипулятора. Особое внимание уделяется ключевым несущим элементам. Завершено возведение опоры №1, а также забетонированы стойки опоры №2. Смонтирована ферма длиной 20 метров со стороны жилого комплекса.

Начальник участка Владислав Пухальский подтвердил сроки ввода объекта в эксплуатацию: «Сдать наземный пешеходный переход планируют в конце 2026 года». Это значит, что уже через полтора года жители ЖК «Рублевский» и прилегающих районов смогут оценить удобство нового безопасного маршрута.