В Одинцове до конца 2026 года построят современную городскую поликлинику

В городе Одинцово продолжается возведение городской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений за одну смену. На данный момент строительная готовность объекта превысила 55%.

Специалисты активно завершают кровельные работы, а также занимаются монтажом наружных инженерных сетей, систем вентиляции и канализации. В строительных работах участвуют 12 человек и одна единица техники. Все работы выполняются в соответствии с утвержденными сроками, без задержек.

В новой поликлинике будет два отделения: взрослое и детское. Во взрослом отделении, которое сможет принимать 350 пациентов за смену, разместятся кабинеты офтальмологии, стоматологии, кардиологии, а также кабинеты флюорографии, маммографии и рентгенодиагностики. В детском отделении будут работать педиатры и стоматологи. Кроме того, в поликлинике оборудуют фильтр-бокс, игровую комнату и кабинет функциональной диагностики.