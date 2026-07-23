В общежитии колледжа «Энергия» в Балашихе завершился ремонт

В общежитии колледжа «Энергия», расположенном в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха, завершился ремонт санузлов и коридоров. Заместитель директора колледжа Михаил Гныпа сообщил, что места общего пользования теперь адаптированы для маломобильных обучающихся. На входе в общежитие появился пандус.

Общежитие рассчитано на 200 человек и в основном заселено студентами Центра медицинской подготовки, который находится рядом. Сейчас в здании центра идет капитальный ремонт, его планируют закончить в начале 2027 года.

В ходе ремонта в здании поменяли перекрытия, коммуникации, инженерные и электрические сети. Строители устанавливают вентиляцию, канализацию и систему отопления. Параллельно идет благоустройство территории и установка уличного освещения. Во дворе колледжа уже строят спортивную площадку с тренажерами.

Здание оборудовано пандусами и системами экстренной помощи. В Центре медицинской подготовки обучаются более 1000 человек, и они смогут вернуться в свой корпус в начале 2027 года. Готовность объекта оценивается в 51%.