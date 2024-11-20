Текущий ремонт проведут в спортивном зале школы № 19 в Серпухове

Эти конструкции не обновляли с момента постройки здания, поэтому работы стали важным этапом в создании комфортных условий для школьников. Корпус «Лицей» посещают около 1500 детей. Спортзал каждый день принимает учеников на уроки физкультуры и тренировки секций.

Кроме спортивного зала, в этом году запланированы ремонты и в других помещениях школы. Подрядчик обещает завершить все работы до конца каникул.

«В новом триместре школьники смогут заниматься физкультурой в светлом и уютном помещении», — подчеркнул глава городского округа Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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