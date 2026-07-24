В образовательном комплексе в Софрине завершается капитальный ремонт

Капитальный ремонт образовательного комплекса на улице Полевой в городском округе Пушкинский подошел к финальной стадии. Сейчас работы выполнены на 75%.

Ежедневно на объекте задействованы более 70 рабочих и несколько единиц техники. Строители замыкают тепловой контур спортивного зала, а на входных группах монолитные работы полностью окончены.

Внутри здания идет чистовая отделка: покраска стен на лестничных пролетах и монтаж подвесных потолков. В пищеблок уже доставили необходимое оборудование, а в модульном актовом зале устанавливают оборудование сцены.

Электрики вышли на финишный этап: работы в распределительных щитах подходят к завершению. На всех этажах смонтированы технические двери.

Параллельно идут внешние работы. Специалисты водоканала заканчивают прокладку канализационных труб, для обустройства спортивного ядра завезены материалы. Одновременно монтируют наружное освещение и обустраивают игровые площадки для младших школьников.

По словам руководителя проекта ООО «Триумф» Елены Синицыной, в ближайшие дни в помещениях установят межкомнатные двери. Школа будет полностью готова уже к 1 сентября.