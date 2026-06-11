Стены образовательного комплекса в Пушкино украсят объемными рисунками

В образовательном комплексе № 7 в микрорайоне Клязьма города Пушкино продолжается капитальный ремонт. На стенах здания появляются объемные изображения, выполненные в технике сграффито.

Художники создают рисунки не краской, а рельефом из гипса, который затем раскрашивают. Процесс требует тщательной работы: на стену наносят гипс слоем от трех до пяти миллиметров, затем прикладывают куски картона с рисунком, продавливают контуры и снимают картон. Остается четкий рельеф, который дорабатывают шпателем или глазным скальпелем.

Тема рисунков посвящена культуре микрорайона Клязьма. На стенах появятся изображения старых дачных поселков, пейзажей, домов, где жили известные люди, и других элементов местной истории.

По словам одного из художников, Ильи Мышева, дети смогут увидеть красивые работы, внешне схожие с 3D-моделями. «На них будут леса, дачи знаменитых людей и многое другое, связанное с культурой этого места», — рассказывает Илья.

На данный момент готовы второй и третий этажи, работы на первом этаже подходят к концу. Над проектом трудятся более десяти художников, многие из них — выпускники Суриковского художественного училища.

Аналогичные работы сейчас проходят в школе № 1 в Софрино, а в Королеве их недавно завершили.