В образовательном комплексе «Орбита» завершается капитальный ремонт

В здании № 3 образовательного комплекса «Орбита» в г. Домодедово работы капитального ремонта вступают в завершающую фазу. Директор ПСО «Монолит» Алексей Вихрев сообщил, что на объекте завершается устройство новой кровли. Старые конструкции полностью демонтировали, а новую плоскую наплавляемую кровлю планируют закончить до конца марта.

Параллельно с работами на крыше продолжается обновление фасада. Уже демонтировано около 90% старого покрытия, не соответствующего современным требованиям по теплоизоляции. На части здания установлен новый вентилируемый фасад — работы выполнены примерно на треть.

Внутри здания основные демонтажные работы завершили еще в прошлом году. Строители перешли к чистовой отделке: на этажах ведется шпаклевка стен, практически полностью уложен керамогранит, готовятся санузлы. Также уже выполнена отделка лестниц, ведется подготовка к установке перил и дверей.

Продолжаются и электромонтажные работы. На верхних этажах они почти завершены, сейчас специалисты работают на первом. В здании монтируют системы пожарной сигнализации, оповещения, радиофикации и внутренней связи.

Ежедневно на объекте задействованы до 70 специалистов и несколько единиц техники, включая краны и грузовые машины. Работы ведутся без остановки, с соблюдением установленного графика. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября этого года.