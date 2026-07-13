В обновленном ДК «Чайка» в Балашихе выросло число посетителей

После капитального ремонта и редизайна в 2025 году Дом культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха стал привлекать больше посетителей.

В рамках обновления в ДК «Чайка» преобразили фойе, зрительный зал и сцену, а также приобрели новое световое и звуковое оборудование. Исполняющая обязанности заместителя директора ДК «Чайка» Мария Доманова рассказала, что зданию уже более 80 лет — оно было построено в 1943 году. Сейчас здесь работают 32 творческих объединения, в которых занимается более 2200 человек.

Ремонт способствовал тому, что зрители стали чаще приходить на выступления местных творческих коллективов. Например, коллектив «Джем», отметивший недавно свое десятилетие, стал лауреатом многочисленных эстрадно-джазовых конкурсов. Посетившие ДК «Чайка» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров предложили подумать над организацией джазового фестиваля в Балашихе.

Сергей Юров заверил, что программа обновления домов культуры будет продолжаться. В ближайшее время начнется ремонт ДК «Восход» в микрорайоне Керамик, планируется строительство нового ДК и в микрорайоне Центр-2.