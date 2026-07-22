В Новых Химках идет модернизация теплосетей

В городском округе Химки на проспекте Юбилейном продолжается масштабная реконструкция теплосетей. Специалисты «ТСК Мосэнерго» занимаются обновлением магистральных трубопроводов и тепловых вводов, что затронет почти 48 тысяч жителей.

Директор Химкинского филиала ресурсоснабжающей организации Сергей Чубаров проверил ход работ на двух ключевых участках. На проспекте Юбилейном, 49 обновляют около полукилометра труб. После завершения работ повысится надежность теплоснабжения домов, подключенных к ЦТП-1109.

На участке Юбилейный проспект, 66б работы более масштабные. В рамках инвестиционной программы реконструируют трубопроводы центрального отопления и горячего водоснабжения на протяжении около километра. Ранее специалисты уже выполнили врезку резервной линии, что позволяет подавать тепло и горячую воду без перебоев даже при ремонте основного контура. Это повышает качество и надежность системы для домов, обслуживаемых ЦТП-1105.

Цель проекта — не просто заменить старые трубы, но и создать систему, которая будет стабильно работать десятилетиями. Для этого используются современные материалы, новые технологии и усиленный контроль.