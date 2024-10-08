Новую поликлинику откроют в Лобне в начале 2025 года

Строительство поликлиники, принимающей до 600 пациентов за смену, подходит к завершению в Лобне. Открытие медицинского учреждения намечено на начало 2025 года.

Общая площадь пятиэтажного здания составит 11,5 тысячи квадратных метров. Прием в поликлинике, оснащенной современным медицинским оборудованием, будут вести профильные специалисты и участковые терапевты.

В здании разместятся женская консультация, отделения травматологии и ортопедии, функциональной диагностики и восстановительного лечения, стоматология и диагностическая лаборатория.

В настоящее время строители устраняют недоделки и завершают благоустройство прилегающей территории. В поликлинику уже завезли мебель и новую медицинскую технику.

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