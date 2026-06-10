В новом корпусе школы в Видном заработал оздоровительный лагерь

В новой школе №11 города Видное начал работу детско-оздоровительный лагерь «Колобок». В первую смену в нем занимаются более 90 детей, разделенных на три отряда.

Особенностью программы лагеря стало изучение китайского языка — одного из самых сложных в мире. Занятия проходят дважды в неделю под руководством носителя языка. Дети начинают с алфавита, затем переходят к простым словам и словосочетаниям.

Начальник лагеря Анастасия Кондра отметила: «Ребята занимаются с удовольствием, схватывают материал легко, потому что для них это интересно».

Кроме китайского языка, дети готовятся к региональному туристическому слету, который состоится в Видном 15 июня. На занятиях они учатся ориентироваться на местности по компасу, осваивают азы выживания в походных условиях и тренируются ставить палатки.

В преддверии Дня России в лагере проходят тематические мастер-классы и викторины, посвященные истории страны. Кульминацией станет музыкально-патриотический вечер «Россия, с любовью», который состоится 11 июня. Дети будут читать стихи и исполнять патриотические песни.

Завершает распорядок дня «вечерний огонек», где ребята делятся впечатлениями и строят планы на будущее.