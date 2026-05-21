В новом корпусе Ямской школы в Домодедове педагоги добиваются успехов

В селе Ям городского округа Домодедово 1 сентября 2025 года состоялось торжественное открытие нового корпуса Ямской школы. Учебное заведение может принять 1650 учеников, а для педагогов и технического персонала создано около 130 рабочих мест.

За первый учебный год 2025–2026 сразу два учителя стали победителями муниципального конкурса профессионального мастерства. В этом году в конкурсе приняли участие более ста представителей образовательных учреждений Домодедова.

Одним из победителей стала преподаватель истории и обществознания Анастасия Должикова. Она окончила Воронежский педагогический институт в 2018 году и работает учителем более восьми лет. Анастасия Алексеевна постоянно повышает свою квалификацию, имеет дипломы о дополнительном образовании психолога-педагога и социального педагога.

По ее словам, важно найти общий язык с детьми, особенно переходного возраста. Ее главный принцип — честность: «Никогда не обманывать детей».

Теперь Анастасии Должиковой предстоит подготовка к региональному этапу конкурса, который начнется в сентябре 2026 года. Всего 12 педагогов из Домодедова будут представлять округ на региональном этапе.