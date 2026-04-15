В новой котельной на Восточном проезде начались пусконаладочные работы

В блочно-модульной котельной, расположенной на Восточном проезде, стартовали работы по пуску и наладке оборудования. Технологическое присоединение к системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения полностью выполнено.

В котельной установлены четыре современных котла, произведенных в России. Все оборудование автоматизировано и будет управляться из диспетчерской.

Новая котельная снизит нагрузку на действующую котельную в районе Восточный. Она будет обеспечивать теплом 4,8 тысячи жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта.

В Электростали в текущем году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще четыре котельных. Кроме того, будут обновлены 12,5 километров теплосетей.

Все работы проводятся в рамках государственной программы, рассчитанной на период с 2023 по 2031 год. Программа затронет более 40 тысяч жителей округа, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.