В новой детской поликлинике в Чехове приняли более 9 тысяч пациентов

В июне в новой детской поликлинике на улице Мира в городе Чехове приняли 9539 пациентов. Им оказали 9806 медицинских услуг, большинство из которых — в педиатрическом отделении. Об этом сообщили в Чеховской больнице.

Поликлинику на 500 посещений в смену открыли первого июня. Ее построили на месте снесенного соматического корпуса. Площадь четырехэтажного здания — 8,6 тысячи квадратных метров.

Его оснастили современной медицинской техникой: рентген-аппаратом на два места, УЗИ экспертного уровня, ЛОР-комбайнами и так далее. В поликлинике сделали понятную навигацию и удобное зонирование помещений. Наиболее востребованные кабинеты расположили на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних.

Здесь работают отделения неотложной помощи и педиатрии, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики. В кабинете №227 можно быстро получить необходимые справки, например, для выезда в оздоровительный лагерь.

В будущем в поликлинике планируют открыть дневной стационар и реабилитационное отделение. Также сюда должно переехать отделение спортивной медицины. Помимо педиатров, прием будут вести эндокринолог, невролог, кардиолог, дерматолог, аллерголог, психолог и другие специалисты. Всего в поликлинике будут работать 45 врачей и 84 сотрудника среднего медперсонала.

Поликлиника рассчитана на обслуживание 30 тысяч детей. Ее возвели по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение» и госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Медучреждение оснастили системами связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа, контроля доступа. Есть четыре лифта, в коридорах — мягкая и удобная мебель, на стенах — информационные панели и табло.

Цветовое оформление и дизайн фасада, фирменный стиль помещений соответствуют новым подмосковным стандартам поликлиник. Территорию вокруг поликлиники облагородили и озеленили. Там проложили проходы и проезды, установили информационные стенды. Сделали зоны отдыха с лавочками, детскую площадку, велопарковку и большую автостоянку.