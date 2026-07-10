В Новогорске завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Новогорск городского округа Химки почти завершено строительство воспитательно-образовательного комплекса. Строители подходят к финишной прямой: осталось завершить благоустройство территории и оснастить кабинеты. Первого сентября учреждение откроет двери для первых учеников.

Комплекс занимает площадь более пяти тысяч квадратных метров и состоит из двух блоков: начальной школы на сто учеников и детского сада на 170 воспитанников.

История этого объекта необычна. Начав строительство детского сада в 2017 году, работы вскоре приостановили. Стройка остановилась на несколько лет. В 2024 году проект возобновили в рамках программы по строительству и капитальному ремонту социальных объектов.

Для жителей Новогорска это долгожданное событие. Теперь детям не придется ездить в другие районы за образованием. Все будет под рукой: утром — школа, после обеда — кружки. Родители смогут сэкономить время и будут спокойны за своих детей.

Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект не только закрывает потребность в образовательных учреждениях, но и формирует новую среду в микрорайоне. Проектировщики и строители стремились создать современное, безопасное и продуманное до мелочей пространство, о котором так давно мечтали жители района.