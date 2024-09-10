Фасад Ново-Никольского собора в Можайском округе отреставрировали

Специалисты отреставрировали фасад Ново-Никольского собора в Можайском округе. Они сняли леса и приступили к строительству отмостки для отведения влаги с фундамента.

Ново-Никольской собор в Можайске установили на возвышенности. Для строительства использовали крепостные Никольские ворота ХV века и надвратную церковь. Святыня — узнаваемый символ городского округа.

Недавно рабочие завершили реставрацию фасада и приступили к четвертому этапу — изготовлению отмостки.

«Стоит отметить, что реставрация Ново-Никольского собора стала реальной благодаря усилиям Одинцовской епархии и финансированию за счет правительства Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. Еще раз благодарим Андрея Юрьевича и владыку-архиепископа Одинцовского и Красногорского Фому», — сказал благочинный церквей Можайского округа иерей Иоанн Лобода.

Отметим, Ново-Никольский собор — объект культурного федерального значения.

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