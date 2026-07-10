В Ногинской подстанции скорой помощи появилось новое оборудование

Ногинская подстанция скорой медицинской помощи в городском округе Богородский получила новое оборудование. На подстанцию доставили двенадцать планшетов для заполнения карточек пациентов — по одному на каждую бригаду.

Новые устройства позволяют сотрудникам использовать систему «103» и оформлять карту вызова, находясь прямо в машине. Это особенно удобно, когда каждая минута на счету.

Планшеты оснащены всеми необходимыми функциями для работы на линии. Сотрудники могут видеть карточку пациента, его паспортные данные и адрес, что позволяет использовать гаджет как навигатор.

Устройства защищены мощными резиновыми уплотнителями, двумя защитными пленками и ударопрочным экраном. Это гарантирует долгий срок службы планшетов даже при интенсивной эксплуатации.

Кроме того, новые планшеты работают быстрее по сравнению со старой моделью.