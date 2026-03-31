В Ногинской больнице решают вопросы пациентов по обращениям на горячую линию президента

С начала 2026 года в Ногинской больницу поступило около 360 жалоб и обращений на горячую линию президента. Сотрудники больницы активно работают с заявителями, стараясь оперативно решить их вопросы или ответить на них.

По каждому случаю проводится подробный разбор. Если жалоба обоснована и выявлены нарушения в работе или организации медицинской помощи, принимаются соответствующие меры. Например, выносят дисциплинарное взыскание или организуют обучающие семинары для врачей.

Одно из обращений касалось записи на консультацию кардиохирурга в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Игорь Сергеевич просил разъяснить порядок записи для своего родственника и оказать содействие. Заведующая поликлиникой связалась с заявителем, разобрала его жалобу и выяснила причину, по которой лечащий врач не направил пациента на прием. В тот же день родственника заявителя записали на консультацию кардиохирурга.

Всего на горячую линию было направлено более 2500 обращений. Самыми популярными темами стали медицина, ЖКХ и ремонт дорог.