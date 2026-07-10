В Ногинской больнице открыли детскую поликлинику

Новая детская поликлиника в Ногинской больнице открыла свои двери для пациентов. 6 июля состоялось торжественное открытие, а с 7 июля начался активный прием посетителей.

В первый день работы поликлинику посетили около 80 человек, во второй — порядка 110, а в третий — уже 138 пациентов. В детском отделении работают девять участковых врачей-педиатров, а также узкие специалисты: невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог и кардиолог.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, что позволяет проводить диагностику на более высоком уровне. Заведующая детской поликлиникой Ашхен Бабаян отметила, что новое здание отличается простором и хорошим естественным освещением. Родители маленьких пациентов также высоко оценили комфортные условия в здании.

Для детей созданы игровые зоны с мультфильмами, транслируемыми на экранах. Это помогает маленьким пациентам не скучать во время ожидания приема. Кроме того, поликлиника расположена в удобном месте, равноудаленном от всех районов, и для пациентов организуют новые маршруты общественного транспорта.

На территории есть детская площадка, где мамы с детьми могут ожидать приема врача или просто проводить время. Поликлиника оснащена безбарьерной средой: нет лестницы при входе, есть удобная крытая колясочная и работают лифты.