В Ногинске стартовало строительство школы на 550 мест

В подмосковном Ногинске начались подготовительные работы по строительству новой школы. Она будет расположена рядом с микрорайоном Полет и рассчитана на 550 мест.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области и финансируется из бюджета.

«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа — строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов», — говорится в сообщении.

По проекту будет возведено трехэтажное здание блочного типа площадью более 9,3 тысячи квадратных метров. В нем будут располагаться блоки начальной и основной школы с просторными классами и специализированными кабинетами, помещения для занятий спортом и творчеством, столовая, библиотечно-информационный центр.

Завершить все работы планируется до конца 2028 года.