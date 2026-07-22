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В Ногинске ремонтируют мост через Черноголовский пруд

Специалисты ГБУ «Мосавтодор» продолжают ремонтные работы на мосту через Черноголовский пруд в городе Ногинск. За ночь они заменили асфальтовое покрытие, а проезд по мосту временно организовали в реверсивном режиме.

На данный момент на переправе идут работы по благоустройству: отсыпка обочин, покраска ограждений и замена разделительных блоков. Заместитель главы Богородского округа Юлия Трифонова сообщила, что все работы планируют завершить до конца дня.

пресс-служба Богородского г. о.
Фото: пресс-служба Богородского г. о.
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пресс-служба Богородского г. о.
Фото: пресс-служба Богородского г. о.
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пресс-служба Богородского г. о.
Фото: пресс-служба Богородского г. о.
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пресс-служба Богородского г. о.
Фото: пресс-служба Богородского г. о.
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Мост через Черноголовский пруд расположен на одной из самых загруженных транспортных магистралей города. Он связывает несколько школ, поликлиник и детских садов. Ремонтные работы были проведены по многочисленным просьбам жителей. При поддержке правительства Подмосковья и регионального Минтранса реконструкцию удалось провести в кратчайшие сроки.

Жительница Ногинска Ольга Шестакова уже отметила значительные улучшения после ремонта. Она часто возила ребенка в школу по этой дороге и иногда опаздывала из-за пробок, вызванных ямами на пути. Ольга надеется, что с новым асфальтом заторов станет меньше.