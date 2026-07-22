В Ногинске ремонтируют мост через Черноголовский пруд
Специалисты ГБУ «Мосавтодор» продолжают ремонтные работы на мосту через Черноголовский пруд в городе Ногинск. За ночь они заменили асфальтовое покрытие, а проезд по мосту временно организовали в реверсивном режиме.
На данный момент на переправе идут работы по благоустройству: отсыпка обочин, покраска ограждений и замена разделительных блоков. Заместитель главы Богородского округа Юлия Трифонова сообщила, что все работы планируют завершить до конца дня.
Мост через Черноголовский пруд расположен на одной из самых загруженных транспортных магистралей города. Он связывает несколько школ, поликлиник и детских садов. Ремонтные работы были проведены по многочисленным просьбам жителей. При поддержке правительства Подмосковья и регионального Минтранса реконструкцию удалось провести в кратчайшие сроки.
Жительница Ногинска Ольга Шестакова уже отметила значительные улучшения после ремонта. Она часто возила ребенка в школу по этой дороге и иногда опаздывала из-за пробок, вызванных ямами на пути. Ольга надеется, что с новым асфальтом заторов станет меньше.