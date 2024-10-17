Тротуар в микрорайоне Полигон в Ногинске благоустроят в конце октября

Строительство тротуара в микрорайоне Полигон в Ногинске завершат до конца следующей недели. Проект благоустройства реализовывается по просьбе жителей.

Проектом предусмотрено строительство тротуара вдоль внутриквартального проезда. Особое внимание уделено безопасности жителей. Специалисты уложат асфальтобетонное покрытие и установят бортовые камни. Ширина полотна позволит организовать механизированную уборку, в том числе в зимнее время года. Будущий тротуар станет комфортным и безопасным для пешеходов, Он позволит оградить их от интенсивного движения по улице Чапаева.

Работы ведутся согласно графику. Соблюдаются необходимые нормативы и требования, в том числе для передвижения пешеходов с детскими колясками и инвалидов-колясочников. Работы планируется завершить в срок до 25 октября. Реализация данного проекта стала возможной благодаря совместной работе депутатов и администрации Богородского округа.

Отметим, что дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров. Заявку на выполнение ямочного ремонта можно оставить по телефону: +7 (498) 732-80-08, добавочные номера 206 и 225, а также по адресу электронной почты: admluberdor@yandex.ru.

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