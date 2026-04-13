В Ногинске прошел очный этап конкурса «Юные таланты Московии»

10 апреля на базе Центра образования детей и взрослых в Ногинске состоялся очный этап конкурса в номинации «Скульптура и мелкая пластика». Мероприятие прошло в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В оргкомитет поступили заявки от 459 участников из всех городских округов Московской области. Цель конкурса — сохранить и развить традиции академической и народной скульптуры, а также поддержать одаренных детей в области изобразительного искусства.

«Скульптура — это застывшая мысль. Юные мастера превращают инертный материал в живые образы», — отмечают организаторы конкурса. Они подчеркивают, что для многих детей это состязание становится отправной точкой в выборе профессии архитектора, реставратора или профессионального художника.

Участники представили работы в различных техниках и материалах. В экспозицию вошли масштабные скульптурные композиции и изящные миниатюры, требующие ювелирной точности исполнения. Экспертный совет, в состав которого вошли члены Союза художников России, оценивал композиционную целостность, оригинальность замысла, уровень владения материалом, глубину авторской идеи и умение передать характер и эмоцию через форму.