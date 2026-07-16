В Ногинске право аренды земли выиграл индивидуальный предприниматель

В Подмосковье состоялся аукцион на право аренды земельного участка областной собственности в Ногинске. Победу одержал индивидуальный предприниматель Эдуард Зайцев, планирующий использовать землю площадью 5300 квадратных метров для создания объекта придорожного сервиса.

По результатам аукциона стоимость годовой аренды превысила 1 миллион рублей. Победитель рассказал, что на участке будет построен сервис по ремонту транспортных средств. Начать строительство планируется в конце года, после завершения проектной документации и подготовки участка.

Аукцион был организован Комитетом по конкурентной политике Московской области на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». Информацию о характеристиках предлагаемых участков земли можно найти на интерактивной карте единого портала торгов Московской области [ЕАСУЗ](http://easuz.mosreg.ru/).