Спасатели освободили палец девушки от тугого кольца в Ногинске

Сообщение о происшествии поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» в два часа ночи 26 июля. Девушка не смогла самостоятельно снять кольцо и обратилась за помощью. В городской больнице ей посоветовали обратиться к пожарным, и она сама приехала в подразделение.

Начальник части Сергей Сергеев рассказал, что спасатели осмотрели руку и заметили, что палец припух, а кольцо больно врезалось в кожу. Они попытались снять украшение с помощью кольцереза, но металл оказался слишком толстым. Тогда специалисты использовали гравер и в течение 30 минут аккуратно разрезали кольцо, периодически охлаждая палец девушки в холодной воде. В итоге изделие сняли, освободив опухшую конечность без вреда для здоровья. После этого девушка поблагодарила спасателей за помощь.