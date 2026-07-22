В Ногинске отремонтировали мост через реку Черноголовку

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт покрытия моста через реку Черноголовку в Ногинске. Площадь обновленного участка составила более 500 квадратных метров, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Помимо ремонта покрытия, дорожники обновили межбарьерные блоки и продолжают заменять пешеходное ограждение. Из-за износа покрытия пропускная способность моста была снижена, что приводило к заторам. После проведенных работ порядка 60 тысяч жителей смогут безопасно и комфортно пользоваться сооружением, которое связывает две части Ногинска, а также поселок Колышкино Болото и деревню Починки с окружным центром.

В ведомстве добавили, что мостовое сооружение включили в программу капитального ремонта. Его планируют завершить в 2027 году.

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