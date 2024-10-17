Всероссийский молебен о победе прошел в Никольском соборе в Красногорске

Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он вместе с десятками прихожан помолился за защитников Отечества, сражающихся на фронте, и их возвращении домой с победой. Ежечасно перед святыней совершались молебные пения с акафистом о Победе.

Всероссийский молебен о Победе проходит по всей стране с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери, которая была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, помогла освободить Москву от польско-литовских захватчиков. В годы Гражданской войны святыня была утеряна, но 105 лет назад ее удалось обрести вновь. Икона вернулась в Казанский собор, который был специально возведен для нее на Красной площади.

Чудотворный образ начал свое путешествие по городам России 5 мая. Ранее он посетил Коломну, Подольск, Чехов и Одинцово.

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