В НИКИ детства рассказали, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

В средней полосе России начали цвести березы. Ощутить это смогли и жители Подмосковья. Из-за высокого уровня концентрации пыльцы у многих из них аллергия протекает крайне тяжело. С чем это связано и как бороться с симптомами, рассказала врач НИКИ детства Алена Бондаренко.

«Аллергия появляется в случае, если у человека есть предрасположенность к нарушению функции иммунного ответа. Иммунная система реагирует слишком сильно на нормальные части окружающей среды. В частности, некоторые вещества типа пыльцы могут выступать в роли аллергенов и вызывать воспаление», — отметила она.

Реакция на березовую пыльцу называется поллинозом и имеет свою специфику. При такой аллергии могут отекать веки, возникать насморк с заложенностью, а также появляться кожный зуд и слезотечение. Симптомы могут длиться месяцами и не пройдут, пока в воздухе есть пыльца.

Основные рекомендации в период обострения:

использовать антигистаминные препараты;

исключить из рациона мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику и орехи;

ограничить применение препаратов растительного происхождения;

не контактировать с другими аллергенами (например, с животными);

отказаться от курения и спиртных напитков.

Кроме того, врачи НИКИ советуют чаще проводить влажную уборку в квартирах и домах, проветривать только вечером, если нет ветра, или после дождя, на окнах устанавливать противопыльцевые сетки. Выходя на улицу, рекомендуют брать с собой солнцезащитные очки и собирать волосы, а после возвращения менять одежду и ополаскиваться.