В нескольких округах Подмосковья продолжаются работы по обновлению газораспределительной инфраструктуры

Специалисты филиала «Запад» проводят очередной этап работ по замене цокольных вводов газопровода и оборудования в Рузском, Наро-Фоминском и Одинцовском округах. Обновление затрагивает как многоквартирные дома, так и частный сектор.

Работы запланированы на 14 и 21 июля 2026 года. На время проведения работ подача газа будет приостановлена. О времени отключения управляющие компании и местная администрация сообщат дополнительно — информацию разместят на информационных стендах и в подъездах.

График работ на 14 июля 2026 года: * Рузская эксплуатационная служба (МКД и ИЖС): * г. Руза, ул. Социалистическая, д. 26 (1 частный дом); * г. Руза, ул. Социалистическая, д. 18 (1 частный дом); * п. Дорохово, ул. Виксне, д. 18 (78 квартир).

График работ на 21 июля 2026 года: * Рузская эксплуатационная служба: * п. Дорохово, ул. Виксне, д. 18 (78 квартир — работы продолжаются); * Верейская эксплуатационная служба (МКД): * г. Верея, ул. Кировская, д. 11/1 (8 квартир); * г. Верея, ул. Школьная, д. 10 (8 квартир); * Звенигородская эксплуатационная служба (замена ШРП): * с. Михайловское, Одинцовский г. о., ШРП № 121 (24 дома частного сектора).

Время проведения работ: с 8:00 до 20:00.

Как только ремонтные бригады завершат замену и проведут все необходимые проверки, газоснабжение будет полностью восстановлено в штатном режиме.

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