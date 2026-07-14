В нацпарке «Лосиный остров» началась инвентаризация лесных культур
Специалисты приступили к плановой оценке состояния лесных участков, где проводилось лесовосстановление. Главная цель — проверить, как прижились молодые насаждения, и при необходимости назначить мероприятия по улучшению их роста.
Инвентаризация затрагивает культуры первого, третьего и пятого года выращивания. Такие работы проводятся ежегодно с июля по декабрь.
Директор нацпарка «Лосиный остров» Ольга Шульгина отметила, что сейчас проверяют лесные культуры, высаженные в 2021, 2023 и 2025 годах. Общая площадь участков — более 27 гектаров. Преимущественно это ель, которая высажена на всех участках. Часть площадей занята чистыми еловыми культурами, часть — саженцами сосны и дуба.