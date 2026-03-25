Подмосковье поучаствовало в заседании по цифровой безопасности в центре «Россия»

24 марта 2026 года в Национальном центре «Россия» состоялось пленарное заседание, посвященное вопросам цифровой безопасности. В мероприятии приняли участие более 150 активистов и специалистов из Московской области.

Первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима открыла заседание, подчеркнув важность воспитания цифровой культуры у молодежи. Участники обсудили актуальные угрозы в сети, методы борьбы с мошенничеством и практики защиты персональных данных.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова рассказала о завершении двух сезонов медиапроекта «Первые. Ключ безопасности». В рамках проекта было выпущено 20 серий, которые собрали более 90 000 просмотров. Проект направлен на повышение осведомленности молодежи о киберугрозах и помощь в обретении уверенности в интернет-пространстве.

На заседании также выступили другие спикеры, которые затронули важные темы в области кибербезопасности. Начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Московской области Александр Зарипов рассказал о современных схемах мошенничества и мерах профилактики.

В завершение встречи был дан официальный старт третьему сезону медиапроекта «Первые. Ключ безопасности». В новом формате проект будет реализован в виде серии подкастов, что сделает контент еще более доступным и интересным для молодежной аудитории.