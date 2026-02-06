В национальном парке «Лосиный остров» открылась снежная горка

В национальном парке «Лосиный остров» теперь есть новая возможность для семейного отдыха — на территории дендрария открылась тюбинговая снежная горка.

Горка имеет высоту семь метров, что делает спуск захватывающим и комфортным даже для самых маленьких посетителей. Все ступеньки на горке покрыты специальными резиновыми ковриками, предотвращающими образование наледи в сильные морозы. Горка прошла проверку на безопасность и готова принимать гостей. Для посещения необходимо пройти небольшой инструктаж и получить «ватрушку», которая выдается бесплатно.

Кроме того, посетители могут прогуляться по заснеженным тропам, насладиться красотой зимнего леса и сделать памятные фотографии.

Стоимость входного билета для взрослых составляет 900 рублей, для детей — 700 рублей. До парка можно добраться на общественном транспорте от станции метро «Щелковская» до остановки «Лесоцех». Для автолюбителей предусмотрена платная парковка стоимостью 350 рублей за день.