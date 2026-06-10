В Наро-Осаново продолжается строительство моста через реку Нару

В городском округе Одинцово, в деревне Наро-Осаново, продолжаются работы по строительству моста через реку Нару. Объект возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент на правом берегу сформирована одна опора высотой 4,3 метра вместе со сваями. Рабочие выполняют последний этап — армирование конструкции, на которую впоследствии установят пролетные балки моста.

В ближайшие две недели планируется достроить опору на левом берегу до полной высоты. До конца июля будут окончательно сформированы оба тела опор, уложены плиты подходов к мосту. По словам начальника участка Александра Сапожникова, в начале августа планируется монтаж балок на уже полностью готовые опоры.

Со стороны правого берега реки рабочие укладывают трубы ливневой канализации и делают колодцы для очистных систем. Вся вода с дороги и сопряжений перед мостом будет очищаться и только потом сбрасываться в реку.

Открытие рабочего движения по мосту запланировано на конец 2026 года. Финишная сдача объекта, включая все сопутствующие работы, запланирована контрактом на 2027 год.