В Наро-Фоминском техникуме начался набор на программу «Туризм и гостеприимство»

В Наро-Фоминском техникуме Московской области стартовал прием заявлений на новую специальность «Туризм и гостеприимство». Как сообщает пресс-служба Министерства образования региона, обучение направлено на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туристических услуг и сервиса.

Студенты будут осваивать разработку туристических маршрутов, управление отелями, организацию мероприятий и обеспечение высокого уровня сервиса для клиентов. Практические занятия охватят все аспекты работы в сфере туризма, включая деловое общение, работу с системами бронирования и обслуживание клиентов.

Срок обучения составляет два года и десять месяцев на базе девяти классов. В этом году выделено 25 бюджетных мест для абитуриентов.

Выпускники смогут работать в туристических агентствах, гостиницах и санаториях.

С подробностями можно ознакомиться на сайте техникума.