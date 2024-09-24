Памятную доску в честь 201-й Латышской дивизии установили в Наро-Фоминске

Информационная доска, посвященная 201-й Латышской стрелковой дивизии, появилась в парке Победы в Наро-Фоминске. На ней размещены фотографии героев — участников боев за освобождение города во время Великой Отечественной войны.

Латышская дивизия получила первое боевое крещение в декабре 1941 года. В пяти днях сражений за южную окраину Наро-Фоминска, деревни Елагино, Горчухино, Котово и другие погибли около 3,5 тысяч солдат и командиров.

На месте захоронения воинов 201-й, 1-й Гвардейской Московской дивизий и еще ряда воинских частей в лесном массиве «Елочки» в 1948 году поставили обелиск. Местные жители с любовью называют его «памятником латышам». Две улицы Наро-Фоминска названы Латышской и Рижской — в честь дивизии.

На памятной доске в парке Победы можно увидеть фотографии начальника штаба дивизии Генриха Паэгле и комдива Яниса Вейкина, почетного гражданина Наро-Фоминска.

В будущем инициативная группа намерена создать в парке аллею, на который будут размещены таблички в честь всех дивизий, которые воевали за Наро-Фоминский район.