В Наро-Фоминском округе стартовал ремонт дорог по нацпроекту

Специалисты Мосавтодора начали ремонт региональных дорог в Наро-Фоминском округе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ходе ремонтного сезона планируется обновить около 15 километров дорожного покрытия на шести участках. Эти дороги связывают населенные пункты округа и ведут к различным социальным объектам, таким как образовательные, медицинские и спортивные учреждения.

Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие на участке дороги между деревнями Литвиново и Таширово. По этой дороге ежедневно проезжают около 7,5 тысяч автомобилей. Здесь будет заменено более четырех километров покрытия.

На одной из центральных улиц Наро-Фоминска, улице Володарского, уже демонтировано около 600 метров асфальтобетонного покрытия. Специалисты приступят к укладке нового покрытия при наступлении благоприятной погоды.

Также планируется отремонтировать участки дорог от трассы А-108 до деревни Ступино, между поселком Дубки и городом Верея, между деревнями Симбухово и Колодкино, Вышегород и Дуброво.

Для ремонта будут использоваться современные асфальтобетонные смеси типа А16-Вн и ЩМА-16, которые отличаются повышенной износоустойчивостью и позволяют продлить межремонтные сроки. На всех участках дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

