В Наро-Фоминском округе призывают жителей отказаться от смывания влажных салфеток

За январь аварийные бригады местного водоканала 263 раза выезжали на устранение засоров в магистральных сетях — это около восьми раз в сутки. По словам заместителя директора МУП «Водоканала» по Наро-Фоминскому округу, причиной 90% засоров стали синтетические влажные салфетки и гигиенические изделия, которые горожане смывают в унитаз.

Несмотря на маркировку «смываемая», такие салфетки не растворяются в воде. Они изготовлены из прочных синтетических волокон, которые в воде лишь набухают и сохраняют форму месяцами. В отличие от туалетной бумаги, которая распадается за секунды, влажные салфетки в канализации становятся причиной серьезных проблем.

Водоканал призывает жителей быть более ответственными и не смывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги и продуктов жизнедеятельности человека. Все остальное — салфетки, ватные диски, средства гигиены, волосы, нитки, жир — должно отправляться в мусорное ведро. Это необходимое условие для стабильной работы городской инфраструктуры и поддержания чистоты окружающей среды.