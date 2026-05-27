В Наро-Фоминском округе повысили защиту лесов от пожаров

В Наро-Фоминском филиале ГАУ МО «Мособллес» в Верейском участковом лесничестве были созданы почти 10 километров противопожарных минерализованных полос.

Эти полосы — участки земли, очищенные до минерального слоя почвы. Они служат барьерами, ограничивающими распространение огня, и снижают риск перехода пожара на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Минерализованные полосы были проложены вдоль границ лесных массивов, газопроводов и линий электропередачи. Также они есть на стыке лесных территорий с сельскохозяйственными угодьями и вокруг города Верея и деревень Рождествено, Самород и Купелицы.

Создание таких полос позволяет замедлить распространение возгораний, повысить уровень безопасности жителей и дать экстренным службам дополнительное время для оперативного реагирования.

Защита лесов от пожаров остается важным направлением работы по сохранению природных территорий и обеспечению безопасности жителей Наро-Фоминского округа.