В Наро-Фоминском округе обучили информаторов проекта «ИнформУИК»

В Наро-Фоминском городском округе прошло обучение для членов участковых избирательных комиссий и информаторов, участвующих в выборах 2026 года. В рамках проекта «ИнформУИК» обучение прошли 324 участника.

Программа обучения включала в себя изучение методических материалов Центральной избирательной комиссии и психологическую подготовку. Особое внимание уделили правилам поквартирного обхода и общению с гражданами.

Председатель территориальной избирательной комиссии Людмила Беляева отметила, что информаторы будут рассказывать жителям о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий, формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Она подчеркнула, что обход носит исключительно информационный характер и не содержит элементов агитации.

Всего на территории Наро-Фоминского округа будут работать 101 постоянный и четыре временных избирательных участка. С 9 сентября участковые избирательные комиссии начнут прием избирателей, знакомить их со списками кандидатов и принимать заявления о голосовании по месту фактического нахождения.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы в Подмосковье пройдут с 18 по 20 сентября.