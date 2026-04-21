В Наро-Фоминском лесничестве оценили результаты акции «Лес Победы»

В Наро-Фоминском лесничестве специалисты осмотрели участок «Лес Победы», который был высажен в 2021 году, и подвели итоги пятилетнего ухода за ним. На участке площадью 1,6 гектара молодые ели выросли более чем на метр.

Пять лет назад в квартале 85 волонтеры, активисты, местные жители и прохожие высадили 5 800 сеянцев. Чтобы ели не заглушили береза, осина, ива и высокая трава, лесничие ухаживают за посадками первые 7–8 лет.

На участке специалисты применяют только ручную механическую обработку: триммеры с леской для травы и дисковые ножи против сорной поросли. В первые два года они проводили по 2–3 ухода за сезон, позже — по одному разу в год. Кроме того, ежегодно лесничие подсаживали молодые деревца взамен неприжившихся.

Старший участковый лесничий Наро-Фоминского «Мособлеса» Илья Воронов рассказал о состоянии деревьев. Лучшие саженцы уже достигли высоты одного метра и выше. Лесничие продолжат уход за посадками.

Акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье с 2013 года при поддержке губернатора. Именно в Наро-Фоминском округе зародилась ее идея.