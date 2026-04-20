В Наро-Фоминском городском округе пройдет капитальный ремонт железнодорожных путей

На станции Бекасово-1 в Наро-Фоминском городском округе начался капитальный ремонт железнодорожных путей. Старые рельсы, железобетонные шпалы и скрепления заменяют на новые. В направлении Бекасово — Нара заменят почти четыре километра бесстыкового пути.

На объекте задействовано 80 человек и 9 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме. Непосредственно на станции ремонт продлится трое суток, а весь фронт работ на перегоне Бекасово — Нара планируется завершить в течение двух недель.

По словам начальника Опытной путевой машинной станции 99 Александра Пугачева, скоростной режим останется прежним — 120 километров в час. В результате замены повысится плавность хода поездов и снизится уровень шума.