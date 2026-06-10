Школу для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Калинина, 15а, в Наро-Фоминском городском округе полным ходом идут работы по капитальному ремонту местной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта уже достигла 70%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье и национального проекта «Молодежь и дети». В школе обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на данный момент на объекте выполняются отделочные и общестроительные работы, ведется ремонт кровли и фасада, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.