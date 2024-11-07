Первый этап модернизации тепловых сетей выполнили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе продолжается обновление тепловых сетей и котельных. Эти работы направлены на повышение надежности теплоснабжения для местных жителей.

Завершена закольцовка участков тепловых сетей от котельной № 7, что позволит подключить дома по улице Ленина. Протяженность новых коммуникаций составила 200 метров. Также в Апрелевке завершена замена двух котлов в котельной № 58 на улице Дубки.

В микрорайоне «Кантемировский» завершено строительство сети горячего водоснабжения от центрального теплового пункта № 31 до котельной № 43.

В Апрелевке строится блочно-модульная котельная на территории районной больницы на улице Февральская, 40. Также запланировано строительство котельных в районе третьего военного городка и на улице Карла Маркса.

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