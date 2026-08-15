В Наро-Фоминском филиале Мособллеса устранили очаги борщевика

В этом году подрядные организации трижды провели скашивание борщевика Сосновского на территории Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес». Общая площадь обработанных участков составила 46,5 гектара.

Борщевик — инвазивное растение, которое представляет опасность для человека и природы. Сок борщевика может вызвать серьезные ожоги и фотодерматит. Кроме того, быстрое распространение борщевика угрожает местной флоре, биоразнообразию и состоянию почв.

«На протяжении всего сезона нам поступают обращения граждан с просьбами об уборке борщевика. После каждого обращения сотрудники лесничеств выезжают на место, выявляют участок и проводят его обмер. Сейчас мы готовим реестр по уборке борщевика Сосновского на следующий год», — рассказала помощник участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Каткова.

Работу по выявлению и устранению очагов распространения борщевика продолжат и в следующем году.