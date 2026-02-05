В Наро-Фоминской школе №6 завершат капитальный ремонт к 1 сентября 2026 года

В Наро-Фоминской школе №6, расположенной по адресу: улица Ефремова, дом 11, идет капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Новая школа». Здание, построенное в 1965 году и имеющее площадь 2 400 квадратных метров, впервые подвергается таким масштабным работам.

Сейчас на объекте выполняется комплексный демонтаж: рабочие снимают старые двери, навесные потолки и деревянные полы. На первом этаже полы вскрыты полностью для последующей замены на бетонную стяжку с утеплением. Скоро начнется замена оконных блоков: старые рамы демонтируются, а на их место сразу устанавливаются новые стеклопакеты для сохранения теплового контура здания. Все инженерные сети готовятся к полной замене, система отопления будет модернизироваться в последнюю очередь.

Архитектурный облик фасадов сохранится в соответствии с утвержденным проектом. Все исторические элементы внутренней отделки, включая росписи на стенах, будут закрашены. Интерьеры выполнят в единой светлой цветовой гамме.

«Фасады и цветовая гамма согласованы — сохраняется архитектурный ансамбль школы. В интерьерах предусмотрены спокойные бежевые тона с акцентными стенами в холлах», — отметил депутат Олег Рожнов при посещении объекта.