В Наро-Фоминской больнице продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса

В Наро-Фоминской больнице идет капитальный ремонт хирургического корпуса. Строители ведут работы по нескольким направлениям: демонтаж и создание новых перекрытий, углубление подвала, укрепление несущих стен, поднятие потолков, замена кровли и гидроизоляция фундамента.

На первом этаже уже демонтированы старые перекрытия. Сейчас там идет армирование и подготовка к заливке бетона для новых плит, которые станут основой для современных инженерных систем.

Параллельно ведутся работы в подвале, где его углубляют для размещения инженерных сетей по новым стандартам. Это позволит установить необходимое оборудование и обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения.

В операционном блоке укрепляют несущие стены, чтобы поднять потолки на 45 сантиметров. Увеличение высоты нужно для монтажа современных вентиляционных систем и воздухораспределителей, которые обеспечат стерильность в операционном зале.

На крыше меняют плиты перекрытия — всего порядка 309 штук. По словам начальника участка Александра Гусарова, выполнено около 40% от общего объема работ.

Также ведутся работы с фундаментом: проведена раскопка, в левой части выполнена гидроизоляция, подготовлена территория для отдельного входа в подвал. У здания появятся новые входные группы, которые изменят логистику. В приемном отделении оборудуют теплый въезд для карет скорой помощи, а также появится отдельный вход для инфекционного отделения.

Срок завершения работ — март 2028 года.