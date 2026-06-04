В Наро-Фоминской больнице близится к завершению капитальный ремонт кардиологического корпуса

В Наро-Фоминской больнице подходит к концу капитальный ремонт кардиологического корпуса. По словам подрядчика, в ближайшие две недели будет завершен монтаж подъемных лифтов для транспортировки пищи, белья и отходов.

Главный врач Сергей Сидоренко организовал подготовку корпусов своими силами, не дожидаясь официальной передачи здания. Две трети помещений уже очищены, в том числе второй и третий этажи. Помещения опечатаны, щели оклеены скотчем для защиты от грязи.

Подрядчик также сообщил о завершении обустройства входной группы — укладывается керамогранит на фасадных ступенях. Территорию очистили от мусора, восстановили грунт и посадили газон.

Планируется, что кардиокорпус будет введен в эксплуатацию к июлю 2026 года. Сейчас остается дождаться завершения монтажных работ и устранения возможных недостатков.