В Наро-Фоминске завершили ремонт дорог во дворах многоквартирных домов

Фото: Анна Артюшина

В городе Наро-Фоминск на придомовых территориях многоквартирных домов номер 3 и номер 7 по улице Карла Маркса завершился ремонт асфальтового покрытия. Специалисты подрядной организации заменили изношенный слой асфальта.

Ранее покрытие имело выраженные дефекты: выбоины, трещины, местами был разрушен верхний слой. Это создавало неудобства для жителей и затрудняло проезд во дворе.

Теперь строители уложили свежий ровный асфальт. Покрытие стало аккуратным и безопасным.

