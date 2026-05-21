В Наро-Фоминске завершили ремонт дорог во дворах многоквартирных домов

В городе Наро-Фоминск на придомовых территориях многоквартирных домов номер 3 и номер 7 по улице Карла Маркса завершился ремонт асфальтового покрытия. Специалисты подрядной организации заменили изношенный слой асфальта.
Ранее покрытие имело выраженные дефекты: выбоины, трещины, местами был разрушен верхний слой. Это создавало неудобства для жителей и затрудняло проезд во дворе.
Теперь строители уложили свежий ровный асфальт. Покрытие стало аккуратным и безопасным.
