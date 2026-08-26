Школу для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске откроют после капремонта 1 сентября

В подмосковном Наро-Фоминске завершился капитальный ремонт здания школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Масштабное обновление прошло в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществлялось за счет средств регионального бюджета в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Здание площадью более 670 квадратных метров после ремонта превратилось в современную и безопасную образовательную среду. В школе обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети и сантехническое оборудование. Установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснулись всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Школа откроется 1 сентября 2026 года.